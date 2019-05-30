В Псковской области стало рождаться больше мальчиков

10:10, 30 мая 2019, ПАИ

В 2018 году в Псковской области родились 5 тыс. 858 малышей, причем, мальчиков было на 180 больше, чем девочек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

Первенцев стало меньше на 6,1%, вторых и третьих детей - на 2,9%. Четвертых и последующих детей в 2018 году родилось на 14 младенцев (на 3,2%) больше, чем в 2017 году.

Не все дети рождаются в полных семьях. Так, 1366 детей (23,3% от общего числа родившихся) появились у псковичек, не состоявших в зарегистрированном браке.

В целом по области рождаемость составила 9,3 родившихся на 1000 человек населения. Выше среднеобластного уровень рождаемости сложился в Пушкиногорском районе – 11,4, Пскове – 10,8, Палкинском – 10,1, Пыталовском – 9,9 и Псковском районах – 9,5 родившихся на 1000 человек населения.

На начало 2018 года в регионе проживали 116 тыс. 420 детей до 17 лет (включительно), или 18,3% от общей численности населения, в том числе в возрасте до 6 лет – 48 тыс. 598 человек, в возрасте от 7 до 14 лет – 50 тыс. 979, от 15 до 17 лет – 16 тыс. 843 человека. 51,6% от общей численности составили мальчики, 48,4% – девочки.