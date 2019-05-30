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Общество

Глава комитета по ЖКХ: Новая система обращения с ТКО в Псковской области входит в штатный режим

Новая система обращения с ТКО в Псковской области выходит в штатный режим, заявил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов, выступая в рамках парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания 30 мая. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Как и в любом деле есть, конечно, шерховатости», - признал Сергей Грахов, упомянув при этом о проделанной большой работе по налаживанию деятельности регоператора. «Так, с районами отрабатываются графики вывоза мусора, новые населённые пункты охватываются ежемесячно. Для удобства людей оператор открыл дополнительный клиентский офис на улице Льва Толстого в Пскове. В районах организованы летучие группы, которые выезжают в районы и проводят работу с населением. Органы местного самоуправления не самоустраняются и активно участвуют в этой работе», - подчеркнул Сергей Грахов.

Он сообщил также, что органы местного самоуправления совместно с главами волостей определяют места контейнерных площадок для накопления ТКО. «Контейнерная площадка - дорогое удовольствие, поэтому российский оператор собрал данные о необходимости установки дополнительных контейнерных площадок в том числе в нашем регионе. Порядка 280 млн рублей необходимо на установку новых и реконструкцию старых контейнерных площадок. Надеемся на помощь из федерального бюджета», - отметил Сергей Грахов.

Он признал, что была проблема неправильно выставленных платежек. «Например, где-то услуга начала оказываться с января-февраля, а платёжка поступила только в апреле-мае, и люди увидели большие суммы. Граждане могут оплачивать их постепенно, никаких штрафов и пени не будет, ведь люди не виноваты в несвоевременно выставленных платёжках. Есть случаи, когда в платёжке неверно указано число прописанных, эти вопросы оперативно отрабатываются в офисах регионального оператора», - заявил Сергей Грахов.

Он также упомянул о законе, по которому теперь услуга по обращению с ТКО обладает теми же льготами, что и услуга, например, по водоснабжению. «Плюс сюда включены многодетные семьи, которые получают 30-процентную льготу на оплату утилизации ТКО», - добавил докладчик.

По его словам, вывоз крупногабаритных отходов осуществляется по заявкам, которые люди направляют в адрес регоператора. «Есть определенная проблема по строительным отходам: некоторые под видом крупногабаритных отходов складируют, например, куски бетона, но и эти ситуации тоже отрабатываются», - заверил Сергей Грахов.

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