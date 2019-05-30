До конца года услугой по вывозу ТКО будут охвачены все населенные пункты Псковской области

12:20, 30 мая 2019, ПАИ

До конца года услугой по вывозу твердых коммунальных отходов должны быть охвачены все населенные пункты Псковской области, сообщил председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов. Об этом с 33-й сессии Псковского областного Собрания 30 мая передает корреспондент Псковского агентства информации.

Спикер регионального парламента Александр Котов поинтересовался, какой процент охвата услугой по сбору и вывозу ТКО в сельских населенных пунктах. Сергей Грахов пояснил, что из 8,5 тысяч сельских населенных пунктов этой услугой охвачены порядка 1 тысячи. При этом, по его словам, во многих пунктах нет постоянно проживающего населения, а до деревень, в которых 1-2 жителя, тяжело доехать. Сергей Грахов сказал, что его комитет достаточно активно участвует в процессе организации вывоза ТКО с главами районов.

Председатель областного комитета по ЖКХ проинформировал, что на федеральном уровне прорабатывается такая схема, чтобы жители населенных пунктов численностью до 20-30 человек не участвовали в экологической реформе. «Я не знаю, правильно это или нет. Но такой вопрос обсуждается», – пояснил он и привел в пример другие регионы, где регоператоры жалуются на то, что должны проехать 50 километров по тундре, чтобы «забрать кулёк мусора».

Также Сергей Грахов сказал депутатам, что на правительственном уровне вносят изменения в СанПиН, чтобы в небольших населенных пунктах можно было накапливать ТКО продолжительное время. Это изменения, по его словам, внесут в ближайшие две недели.