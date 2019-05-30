До конца года услугой по вывозу ТКО будут охвачены все населенные пункты Псковской области
До конца года услугой по вывозу твердых коммунальных отходов должны быть охвачены все населенные пункты Псковской области, сообщил председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов. Об этом с 33-й сессии Псковского областного Собрания 30 мая передает корреспондент Псковского агентства информации.
Спикер регионального парламента Александр Котов поинтересовался, какой процент охвата услугой по сбору и вывозу ТКО в сельских населенных пунктах. Сергей Грахов пояснил, что из 8,5 тысяч сельских населенных пунктов этой услугой охвачены порядка 1 тысячи. При этом, по его словам, во многих пунктах нет постоянно проживающего населения, а до деревень, в которых 1-2 жителя, тяжело доехать. Сергей Грахов сказал, что его комитет достаточно активно участвует в процессе организации вывоза ТКО с главами районов.
Председатель областного комитета по ЖКХ проинформировал, что на федеральном уровне прорабатывается такая схема, чтобы жители населенных пунктов численностью до 20-30 человек не участвовали в экологической реформе. «Я не знаю, правильно это или нет. Но такой вопрос обсуждается», – пояснил он и привел в пример другие регионы, где регоператоры жалуются на то, что должны проехать 50 километров по тундре, чтобы «забрать кулёк мусора».
Также Сергей Грахов сказал депутатам, что на правительственном уровне вносят изменения в СанПиН, чтобы в небольших населенных пунктах можно было накапливать ТКО продолжительное время. Это изменения, по его словам, внесут в ближайшие две недели.