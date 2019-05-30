Сергей Грахов пообещал разобраться с ситуацией по вывозу мусора в Печорах

12:26, 30 мая 2019, ПАИ

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Анатолий Копосов в ходе сессии Псковского областного Собрания 30 мая заявил, что жители Печор жалуются на организацию вывоза мусора. Счета выставляют, а вот сам мусор не убирают. Как передает корреспондент Псковского агентства информации с заседания, председатель комитета по строительству и ЖКХ региона Сергей Грахов пообещал разобраться с данным вопросом и предложил рассмотреть его отдельно. По его словам, проблема может быть связана не с работой регоператора, а с ответственностью приглашенного для работы подрядчика.

Анатолий Копосов также заявил, что готов не просто лично контролировать решение проблемы, но и помочь жителям обратиться в прокуратуру.

Сергей Грахов напомнил, что ранее в Псковской области не было конкретного тарифа на вывоз ТКО, счета выставляли произвольно за «жилищную услугу». «Сейчас эта вещь регулируется государством», - отметил Сергей Грахов. Вопрос находится под особым котнролем властей Псковской области.