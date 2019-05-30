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Общество

Жители деревень в Псковской области предлагают помощь регоператору

Помочь региональному оператору в в вывозе мусора из малых населенных пунктов предлагают жители деревень. Такая информация прозвучала на сессии Псковского областного Собрания депутатов 30 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Как отметила депутат парламента Дарья Козьякова, в Себежском районе с начала года, то есть с начала реализации реформы по обращению с отходами, многие жители не получают квитанции об оплате. Свой вопрос она адресовала председателю комитета по строительству и ЖКХ Сергею Грахову.

«В Сосновом Бору, например, созданы ТСЖ, все и про всех известно, но квитанции уже полгода не приходят», - отметила она.

При этом, добавила Дарья Козьякова, большинство местных жителей реформу одобряют, и готовы не просто в ней участвовать, а оказывать помощь регоператору.

«И готовы привозить мусор из малых населенных пунктов туда, куда может добираться машина регоператора», - отметила она и уточнила, что другим вариантом может стать включение в работу небольших местных предприятий, которые способны собирать и вывозить мусор из удаленных деревень.

В ответ Сергей Грахов отметил, что вопрос с квитанциями будет решен. А о предложениях стоит тему обсудить дополнительно в самое ближайшее время.

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