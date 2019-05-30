Порядка 8 тысяч обращений по пересчету оплаты за вывоз ТКО поступили регоператору от псковичей

12:33, 30 мая 2019, ПАИ

С февраля по май региональному оператору по обращению с ТКО в Псковской области поступило порядка 8 тысяч обращений, касающихся неверных данных о количестве проживающих в помещении. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов на 33-й сессии Псковского областного Собрания 30 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Вопрос большого количества обращений по пересчету квитанций поднял депутат Антон Минаков (фракция ЛДПР). Однако Сергей Грахов заметил, что 8 тысяч - это примерно 1,5% от общего количества жителей региона.

Он пояснил, что базу данных по количеству проживающих в квартирах предоставили управляющие компании, и, к сожалению, некоторые из них сделали это не очень корректно. С этим и связано большое количество ошибок. «Есть очень неприятные вещи, когда человек давно покинул этот мир, а на него приходит квитанция. Я понимаю родственников, такой привет с того света - это ужасно», - добавил Сергей Грахов.

Он подчеркнул, что такой базы раньше не существовало, и она формируется методом проб и ошибок. «Мы проводим аналитику, запрашиваем сведения у регионального оператора», - сказал он.

Что касается «горячей линии», Сергей Грахов заверил, что в мае на нее можно было дозвониться без проблем. «Я проверяю периодически, дозваниваюсь, разговариваю с регоператором», - заявил он.