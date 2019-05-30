0
15:18
В ближайшее время губернатор Псковской области представит своего заместителя по ЖКХ
15:13
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2019
14:53
Госрегистрация объединённого Псково-Изборского музея-заповедника запланирована на вторую декаду июня
14:41
Михаил Ведерников: Нам нужны крупные «якорные» инвесторы
14:34
О перспективах железнодорожных перевозок рассказал губернатор Псковской области
14:28
График погашения задолженности Псковской области перед «Газпромом» скорректирован
14:26
Краснодарский край будет субсидировать перелёты по маршруту «Псков - Москва»
Еще новости
Общество

Сергей Грахов: Разногласий между регоператором по ТКО и ООО «АСПО» в Пскове нет

Разногласий между региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) компанией «Экопром» и ООО «АСПО», которое осуществляет сбор и вывоз мусора в Пскове, нет. Об этом заявил председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов на 33-й сессии Псковского областного Собрания 30 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Грахов отметил, что в Пскове действительно был спор двух хозяйствующих субъектов. «Мы вмешались и усадили стороны за стол переговоров. Сегодня переговорный процесс практически завершён, оплаты идут, серьёзных пререканий нет», - заверил он.

Как подчеркнул председатель комитета по ЖКХ, в целом по области у регоператора выстроены отношения с подрядными организациями. «Конечно, могут возникать разногласия, но сейчас их нет», - сказал он. 

На апрельской сессии Псковской городской Думы депутаты заслушали компанию «АСПО» по вопросу вывоза мусора из Пскова. Тогда руководитель предприятия Андрей Лукьянов говорил о разногласиях с «Экопромом», в том числе, в части замера объёмов вывезенных отходов и оплаты проделанной работы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Ситуация с ТКО в Псковской области
Александр Котов о псковских проблемах с вывозом ТКО: Будут выработаны конкретные рекомендации Крупногабаритные отходы входят в норматив накопления ТКО - Сергей Грахов Сергей Грахов: Разногласий между регоператором по ТКО и ООО «АСПО» в Пскове нет Эксперимент по раздельному сбору мусора начнется в Пскове и Великих Луках до конца 2019 года Борис Полозов о вывозе мусора «Экопромом»: Организовано всё достойно Порядка 8 тысяч обращений по пересчету оплаты за вывоз ТКО поступили регоператору от псковичей Сергей Грахов пообещал разобраться с ситуацией по вывозу мусора в Печорах До конца года услугой по вывозу ТКО будут охвачены все населенные пункты Псковской области Жители деревень в Псковской области предлагают помощь регоператору Глава комитета по ЖКХ: Новая система обращения с ТКО в Псковской области входит в штатный режим
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В ближайшее время губернатор Псковской области представит своего заместителя по ЖКХ
30 мая 2019
В ближайшее время губернатор Псковской области представит своего заместителя по ЖКХ
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2019
30 мая 2019
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2019
Госрегистрация объединённого Псково-Изборского музея-заповедника запланирована на вторую декаду июня
30 мая 2019
Госрегистрация объединённого Псково-Изборского музея-заповедника запланирована на вторую декаду июня
Михаил Ведерников: Нам нужны крупные «якорные» инвесторы
30 мая 2019
Михаил Ведерников: Нам нужны крупные «якорные» инвесторы
О перспективах железнодорожных перевозок рассказал губернатор Псковской области
30 мая 2019
О перспективах железнодорожных перевозок рассказал губернатор Псковской области
График погашения задолженности Псковской области перед «Газпромом» скорректирован
30 мая 2019
График погашения задолженности Псковской области перед «Газпромом» скорректирован
Краснодарский край будет субсидировать перелёты по маршруту «Псков - Москва»
30 мая 2019
Краснодарский край будет субсидировать перелёты по маршруту «Псков - Москва»
Александр Котов о псковских проблемах с вывозом ТКО: Будут выработаны конкретные рекомендации
30 мая 2019
Александр Котов о псковских проблемах с вывозом ТКО: Будут выработаны конкретные рекомендации

Идет загрузка...