Сергей Грахов: Разногласий между регоператором по ТКО и ООО «АСПО» в Пскове нет

12:43, 30 мая 2019, ПАИ

Разногласий между региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) компанией «Экопром» и ООО «АСПО», которое осуществляет сбор и вывоз мусора в Пскове, нет. Об этом заявил председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов на 33-й сессии Псковского областного Собрания 30 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Грахов отметил, что в Пскове действительно был спор двух хозяйствующих субъектов. «Мы вмешались и усадили стороны за стол переговоров. Сегодня переговорный процесс практически завершён, оплаты идут, серьёзных пререканий нет», - заверил он.

Как подчеркнул председатель комитета по ЖКХ, в целом по области у регоператора выстроены отношения с подрядными организациями. «Конечно, могут возникать разногласия, но сейчас их нет», - сказал он.

На апрельской сессии Псковской городской Думы депутаты заслушали компанию «АСПО» по вопросу вывоза мусора из Пскова. Тогда руководитель предприятия Андрей Лукьянов говорил о разногласиях с «Экопромом», в том числе, в части замера объёмов вывезенных отходов и оплаты проделанной работы.