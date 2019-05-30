Новую коллекцию одежды представил псковский магазин Mango
В Псковской областной филармонии магазин Mango, который расположен в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» на первом этаже, представил новую коллекцию одежды. Об этом Псковскому агентству информации сообщил арт-директор ТРК Николай Королев.
По его словам, на подиуме были представлены как брючные модели с блузками, так и легкие летние платья. В коллекции были как яркие краски, так и сдержанные тона.
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
«Все поклонники модного испанского бренда смогли познакомиться поближе с новинками этого сезона», - заключил Николай Королев.