0
15:13
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2019
14:53
Госрегистрация объединённого Псково-Изборского музея-заповедника запланирована на вторую декаду июня
14:41
Михаил Ведерников: Нам нужны крупные «якорные» инвесторы
14:34
О перспективах железнодорожных перевозок рассказал губернатор Псковской области
14:28
График погашения задолженности Псковской области перед «Газпромом» скорректирован
14:26
Краснодарский край будет субсидировать перелёты по маршруту «Псков - Москва»
14:23
Александр Котов о псковских проблемах с вывозом ТКО: Будут выработаны конкретные рекомендации
Еще новости
  • Коротко
Общество

Новую коллекцию одежды представил псковский магазин Mango

В Псковской областной филармонии магазин Mango, который расположен в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» на первом этаже, представил новую коллекцию одежды. Об этом Псковскому агентству информации сообщил арт-директор ТРК Николай Королев.

По его словам, на подиуме были представлены как брючные модели с блузками, так и легкие летние платья. В коллекции были как яркие краски, так и сдержанные тона.  

  • Презентация новой коллекции Mango в филармонии
    Фото: Татьяна Родина
  • Презентация новой коллекции Mango в филармонии
    Фото: Татьяна Родина
  • Презентация новой коллекции Mango в филармонии
    Фото: Татьяна Родина
  • Презентация новой коллекции Mango в филармонии
    Фото: Татьяна Родина
  • Презентация новой коллекции Mango в филармонии
    Фото: Татьяна Родина
  • Презентация новой коллекции Mango в филармонии
    Фото: Татьяна Родина
  • Презентация новой коллекции Mango в филармонии
    Фото: Татьяна Родина
  • Презентация новой коллекции Mango в филармонии
    Фото: Татьяна Родина
  • Презентация новой коллекции Mango в филармонии
    Фото: Татьяна Родина
  • Презентация новой коллекции Mango в филармонии
    Фото: Татьяна Родина

«Все поклонники модного испанского бренда смогли познакомиться поближе с новинками этого сезона», - заключил Николай Королев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2019
30 мая 2019
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2019
Госрегистрация объединённого Псково-Изборского музея-заповедника запланирована на вторую декаду июня
30 мая 2019
Госрегистрация объединённого Псково-Изборского музея-заповедника запланирована на вторую декаду июня
Михаил Ведерников: Нам нужны крупные «якорные» инвесторы
30 мая 2019
Михаил Ведерников: Нам нужны крупные «якорные» инвесторы
О перспективах железнодорожных перевозок рассказал губернатор Псковской области
30 мая 2019
О перспективах железнодорожных перевозок рассказал губернатор Псковской области
График погашения задолженности Псковской области перед «Газпромом» скорректирован
30 мая 2019
График погашения задолженности Псковской области перед «Газпромом» скорректирован
Краснодарский край будет субсидировать перелёты по маршруту «Псков - Москва»
30 мая 2019
Краснодарский край будет субсидировать перелёты по маршруту «Псков - Москва»
Александр Котов о псковских проблемах с вывозом ТКО: Будут выработаны конкретные рекомендации
30 мая 2019
Александр Котов о псковских проблемах с вывозом ТКО: Будут выработаны конкретные рекомендации
Движение транспорта ограничат в центре Пскова 2 июня
30 мая 2019
Движение транспорта ограничат в центре Пскова 2 июня

Идет загрузка...