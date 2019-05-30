Новую коллекцию одежды представил псковский магазин Mango

13:46, 30 мая 2019, ПАИ

В Псковской областной филармонии магазин Mango, который расположен в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» на первом этаже, представил новую коллекцию одежды. Об этом Псковскому агентству информации сообщил арт-директор ТРК Николай Королев.

По его словам, на подиуме были представлены как брючные модели с блузками, так и легкие летние платья. В коллекции были как яркие краски, так и сдержанные тона.



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



















«Все поклонники модного испанского бренда смогли познакомиться поближе с новинками этого сезона», - заключил Николай Королев.