Александр Котов о псковских проблемах с вывозом ТКО: Будут выработаны конкретные рекомендации

14:23, 30 мая 2019, ПАИ

«К сожалению, многие вопросы, которые депутаты задавали в адрес регионального оператора по обращению с ТКО на предыдущей сессии, до сих пор остаются нерешёнными», - констатировал председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, депутаты намерены внимательно изучить условия договора и техусловий, которые при проведении конкурса по выбору регоператора, предъявлялись к соискателям. «Регоператор, понимая какие обязательства он на себя берет, принимал решение участвовать в конкурсе или нет. Он принял решение участвовать, с ним был заключен договор, и теперь мы вправе требовать выполнения его условий», - заявил Александр Котов.

По его словам, больше всего депутатов беспокоит, что услуга по вывозу ТКО предоставляется не на всей территории Псковской области. «Во многих сельских населённых пунктах её просто нет. Тем не менее, регоператор брал на себя такие обязательства. Также много вопросов по оборудованию контейнерных площадок для сбора и вывоза мусора, по квитанциям - и по их доставке и по правильности начисления платежей, много вопросов по регулярности вывоза отходов. Не решается вопрос с раздельным сбором мусора», - отметил спикер Собрания.

Александр Котов добавил, что на сессии парламентарии договорились о том, что озвученные 30 мая вопросы будут обобщены, комитет по законодательству и местному самоуправлению с участием всех заинтересованных сторон подготовит постановление и на следующей сессии в июне областное Собрание примет этот проект постановления.

«В этом документе будут конкретные рекомендации, когда именно существующие проблемы должны быть устранены. Прозвучала также просьба, чтобы комитет по законодательству разобрался с тем, какие обязательства прописаны в договоре с регоператором, какая за это существует ответственность, и почему до сих пор условия договора со стороны регионального ператора выполняются не полностью. Мы обязательно вернёмся к рассмотрению этого вопроса, но нужно дать время, чтобы ответственные лица поработали над устранением недостатков в ходе реформы по обращению с ТКО. На одной из осенних сессий мы этот вопрос снова рассмотрим в рамках парламентского часа», - пообещал Александр Котов.