11 детских площадок отремонтируют в Пскове
В Пскове отремонтируют 11 детских площадок в рамках муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния». Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 612 тыс. 569,92 рубля, средства предусмотрены в городском бюджете на 2019 год для содержания детских игровых комплексов.
Будут отремонтированы детские площадки на зеленых зонах у гостиницы «Рижская», на пересечении улиц Гущина и Гдовской, в Финском парке, в сквере на улице Западной, на Золотой набережной напротив дома № 6 по улице Советской набережной, в Ботаническом саду у колеса обозрения, на зеленых зонах около Мирожского монастыря и возле дома № 18 по улице Инженерной, на набережной реки Великой около спуска по улице Георгиевской, на зеленой зоне на пересечении улиц Труда и Первомайской у церкви Спаса Нерукотворного образа с Жабьей Лавицы, а также на зеленой зоне у дома № 82 по улице Инженерной.
Проведение аукциона запланировано на 13 июня.
Работы необходимо завершить к 31 июля.