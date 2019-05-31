Спортивно-игровая площадка за 2,7 млн появится в Писковичах Псковского района
Спортивно-игровая площадка появится в деревне Писковичи Псковского района в рамках благоустройства общественных территорий. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 млн 720 тыс. 868 рублей. Средства будут предоставлены из районного бюджета.
В сквере между домами 11 и 13 планируется обустроить детскую площадку с резиновым покрытием под аттракционы и тренажеры, городком «Кораблик» и малыми архитектурными формами.
Проведение аукциона запланировано на 13 июня.
Сроки завершения работы - 60 дней с момента заключения контракта.