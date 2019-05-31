Псковичка заняла первое место во всероссийском конкурсе публикаций в соцсетях о качестве дорог

20:05, 31 мая 2019, ПАИ

ОНФ объявил победителей всероссийского конкурса публикаций в соцсетях о качестве дорог «#ВеснеДорогу». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе движения, более 150 работ из 49 регионов поступило для участия в конкурсе ОНФ «#ВеснеДорогу». В социальных сетях Facebook, ВКонтакте и Instagram участники рассказали о том, в каком состоянии находятся дороги в их населенных пунктах. Больше всего постов сделали жители Кировской области. На втором месте по уровню активности – авторы из Архангельской области, а третье – разделили жители Ивановской, Челябинской, Омской, Калужской, Псковской областей, Ставропольского края и Москвы.

В течение месяца (с 15 апреля по 15 мая) граждане могли размещать в соцсетях фотографии и тексты к ним, отмечая их нужными хештегами. В основном участники снимали ямы, трещины и прочие дорожные дефекты и неровности. Но были и те, кто запечатлел образцовые дороги с ровным и безопасным покрытием. Некоторые публикации сопровождались даже текстами в стихах.

В итоге первое место заняла Юлия Таникова-Шакирова из Пскова. Она сфотографировала детей на дороге, покрытой ямами. Маленьким пешеходам на самокате такие препятствия не преодолеть. В награду победительнице достается планшет.

Валентин Осенников из города Луза Кировской области даже на разбитой дороге нашел красоту. На его снимках заходящее солнце отражается в лужах. За поэтичность автор заслужил второе место и смарт-часы.

Никита Кабанов из Ставрополя сделал разные публикации – с хорошими дорогами и теми, которые требуют ремонта. Теперь он сможет снимать их на новенький видеорегистратор, который достанется ему за третье место в конкурсе.

Остальные участники, вошедшие в десятку лучших, получат внешние жесткие диски. Это Елена Мугак из Омска, Надежда Даниловская из Пскова, Михаил Куторкин из Новосибирска, Ксения Мухаева из Санкт-Петербурга, Владислав Фирсов из Екатеринбурга, Иван Севрюгин из Тюмени, Дмитрий Рыжаков из Иваново.

«Участвуя в конкурсе, жители смогли рассказать о проблемах или, наоборот, успехах в дорожной сфере в их населенном пункте. Это хороший способ привлечь внимание властей к этим вопросам. Мы благодарим всех, кто проявил свои таланты, поделился яркими снимками и даже стихами собственного сочинения. В ближайшее время победители получат подарки. Организаторы конкурса свяжутся с ними для уточнения всех необходимых для этого данных», – сказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», модератор тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Александр Васильев.