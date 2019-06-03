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Общество

Оформить на детей долю в квартире обязала печерянку прокуратура

В Печорах прокуратура через суд обязала местную жительницу включить детей в общую долевую собственность квартиры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Матери троих детей выдали сертификат на материнский капитал. Однако по истечении 6 месяцев после перечисления выплаты из федерального бюджета женщина не оформила детей в общую долевую собственность квартиры, которую купила на маткапитал.

Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.

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