Оформить на детей долю в квартире обязала печерянку прокуратура

09:28, 03 июня 2019, ПАИ

В Печорах прокуратура через суд обязала местную жительницу включить детей в общую долевую собственность квартиры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Матери троих детей выдали сертификат на материнский капитал. Однако по истечении 6 месяцев после перечисления выплаты из федерального бюджета женщина не оформила детей в общую долевую собственность квартиры, которую купила на маткапитал.

Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.