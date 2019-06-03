Три человека пострадали в ДТП в Великих Луках в минувшие выходные

10:20, 03 июня 2019, ПАИ

В минувшие выходные в Псковской области произошли 2 ДТП, в которых три человека получили ранения различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

В частности, 1 июня в 18:12 в Великих Луках у дома №79 по Октябрьскому проспекту 23-летний водитель «Форд Фокус» на нерегулируемом перекрестке не пропустил «Рено Дастер», за рулем которого находился 59-летний мужчина. В итоге автомобили столкнулись. После этого «Рено» врезался в «Киа Сид» под управлением 47-летней женщины. В результате аварии за медицинской помощью обратились водитель и 36-летняя пассажирка «Рено».

2 июня в 5:15 в Великих Луках у дома №4 на улице Промышленной водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением. Машина врезалась в бордюрный камень и перевернулась. В этом ДТВ пострадал пассажир - 32-летний мужчина.