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Общество

В Пскове отпраздновали Международный день соседей

В Пскове состоялись мероприятия, посвящённые Международному дню соседей. Организатором праздника выступили активисты партийного проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, праздничной площадкой стал двор №16 по улице Труда. «Пока взрослые налаживали дружеские отношения с соседями и обсуждали общие вопросы, дети танцевали, участвовали в различных конкурсах и играх, получали призы и подарки. В завершение праздника всех угостили пирогами», - рассказали организаторы.

Как отметил региональный координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Алексей Кириллов,  День соседей был организован с целью объединения людей, живущих в одном доме. Он подчеркнул, что, объединившись, соседи могут более эффективнее взаимодействовать с управляющими организациями и органами местного самоуправления.

Также Алексей Кириллов обратил внимание на то, что в этом году празднование Дня соседей было совмещено с Днём защиты детей. Такое объединение двух событий, уверен он, показало подрастающему поколению важность дружеских отношений между соседями, а также необходимость совместной заботы о своем доме.

«Не секрет, что в последнее время соседи все реже общаются между собой. Зачастую людям некогда или просто неинтересно обсуждать вопросы, связанные с домом, в котором они живут. Однако, именно от собственников зависит качество управления многоквартирным домом», - заявил Алексей Кириллов.

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