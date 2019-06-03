На психиатрическое лечение отправили невельчанина за убийство сожительницы

10:51, 03 июня 2019, ПАИ

В Невельском районе местного жителя отправили на лечение в психиатрическую лечебницу за убийство сожительницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Невельской межрайонной прокуратуры.

14 февраля текущего года ночью в деревне Новохованск Невельского района 65-летний мужчина поссорился с 62-летней сожительницей и ударил ее ножом в грудь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Согласно заключению судебно-психиатрического эксперта, в период совершения преступления мужчина, вследствие органического психического расстройства в связи со смешанными заболеваниями, не руководил своими действиями.