4 года тюрьмы грозит невельчанину за незаконное хранение пистолета-пулемета Шпагина

11:31, 03 июня 2019, ПАИ

В Невельском районе местный житель может получить 4 года тюрьмы за незаконное хранение пистолета-пулемета Шпагина (ППШ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Невельской межрайонной прокуратуре.

23 апреля текущего года в деревне Плисса стражи порядка обнаружили ППШ образца 1941 года. Согласно заключению эксперта, оружие технически неисправное, но пригодное для производства одиночных выстрелов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия).