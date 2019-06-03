В десятки раз выросли цены на аренду жилья на время Ганзы в Пскове

19:37, 03 июня 2019, ПАИ

Цены на аренду жилья в Пскове в дни проведения 39-х Международных Ганзейских дней значительно выросли, в некоторых случаях в десятки раз.

Как следует из данных одной из систем бронирования отелей, гостевой дом «У Покровки» предлагает в аренду дом с четырьмя спальнями, вместительностью 11 человек, на две ночи с 28 по 30 июня за 200 тысяч рублей. Причём цена остаётся той же и при бронировании жилья «У Покровки» на двоих. В выходные дни перед Ганзой, с 21 по 23 июня, этот же дом обойдётся в 80 тысяч для 11 человек, а вот за двоих возьмут уже только 7 тысяч 200 рублей. В стоимость проживания входит завтрак.

В 100 тысяч рублей обойдутся двум туристам две «ганзейские» ночи в двухуровневых апартаментах в районе улицы Чехова. А вот за проживание 10 человек владельцы квартиры хотят получить уже 120 тысяч рублей. Узнать стоимость этого жилья в другие выходные на сайте бронирования не удалось, поскольку он показывает, что квартира занята даже в будни в октябре и ноябре. Можно предположить, что апартаменты сдаются только в период Ганзейских дней.

Недалеко от Снетогорского монастыря гости Ганзы могут снять домик с сауной и бассейном, рассчитанный на 8 человек. При этом две ночи обойдутся в нём в 56 тысяч рублей и двоим, и восьмерым. С 21 по 23 июня этот же дом обойдётся в 20 тысяч рублей.

40 тысяч рублей придётся заплатить за две ночи на двоих в гостевом доме на улице Освободителей. Это жильё вмещает до 10 гостей и за них возьмут уже 50 тысяч рублей. С 7 по 9 июня эти же апартаменты будут стоить 6 тысяч рублей для двоих и 16 тысяч рублей для десяти гостей.

Студия в самом центре города с видом на площадь Ленина в период Ганзейских дней для двоих сдаётся за 35 тысяч 294 рубля. В выходные с 21 по 23 июня аренда этой же квартиры стоит 12 тысяч рублей.

Чуть дешевле, в 34 тысяч рублей, обойдётся гостевой дом в Любятово. На стоимости не отражается, будут жить два гостя или 6 человек. С 14 по 16 июня тут можно остановиться всего за 10 тысяч 200 рублей.

В диапазоне от 20 до 30 тысяч рублей за две «ганзейские» ночи на двоих в Пскове предлагается довольно много вариантов. Причём некоторые из них, так же как двухуровневые апартаменты в районе улицы Чехова, после Ганзы больше недоступны для бронирования, остальные же в любые другие даты с пятницы по воскресенье стоят не дороже 4 тысяч рублей.

В те же самые 2-4 тысячи рублей в обычные выходные обойдутся и те номера и апартаменты, за которые в период Ганзы их владельцы хотят выручить от 10 до 20 тысяч рублей. Таких вариантов, доступных для бронирования с 28 по 30 июня, также ещё довольно много.

Пока в ассортименте имеются в наличии и апартаменты в ценовом диапазоне от 5 до 10 тысяч рублей. В обычные дни с пятницы по воскресенье они стоят минимум в два раза дешевле.

К сегодняшнему дню самых дешёвых вариантов размещения – хостелов, практически не осталось. Пока есть номера в хостеле «Счастливый случай» за 2 тысячи 800 рублей на двоих, что всего на 800 рублей дороже обычных выходных, и хостеле «Черёха», где, судя по всему, Ганза вообще не повлияла на стоимость размещения – 3 тысячи рублей за двоих.

По данным сервиса бронирования, к 3 июня в Пскове забронировано 79% мест размещения на период проведения Ганзейских дней.