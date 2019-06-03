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День защиты детей отметили в «Акваполисе», «Максимусе» и «ПИК60» в минувшие выходные
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Общество

День защиты детей отметили в «Акваполисе», «Максимусе» и «ПИК60» в минувшие выходные

В минувшие выходные в Пскове в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» и торговом центре «Максимус» отметили День защиты детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ТРК «Акваполис».

В частности, 1 июня на уличной площадке «Максимуса» состоялся праздник с выступлениями коллектива Space Dance Company и других артистов. Кроме того, для всех гостей была организована выставка ретро-автомобилей. В рамках праздника были разыграны призы от магазинов торгового центра - бутика «Другие сладости», отделов «Детвора» и «Детский гардеробчик», магазина «Планета одежды и обуви». Состоялась выставка бабочек.

  • День защиты детей в "Акваполисе", "Максимусе" и "ПИК60"
    Фото: Продюсерский центр "Королев Продакшн"
  • День защиты детей в "Акваполисе", "Максимусе" и "ПИК60"
    Фото: Продюсерский центр "Королев Продакшн"
  • День защиты детей в "Акваполисе", "Максимусе" и "ПИК60"
    Фото: Продюсерский центр "Королев Продакшн"
  • День защиты детей в "Акваполисе", "Максимусе" и "ПИК60"
    Фото: Продюсерский центр "Королев Продакшн"
  • День защиты детей в "Акваполисе", "Максимусе" и "ПИК60"
    Фото: Продюсерский центр "Королев Продакшн"
  • День защиты детей в "Акваполисе", "Максимусе" и "ПИК60"
    Фото: Продюсерский центр "Королев Продакшн"
  • День защиты детей в "Акваполисе", "Максимусе" и "ПИК60"
    Фото: Продюсерский центр "Королев Продакшн"
  • День защиты детей в "Акваполисе", "Максимусе" и "ПИК60"
    Фото: Продюсерский центр "Королев Продакшн"
  • День защиты детей в "Акваполисе", "Максимусе" и "ПИК60"
    Фото: Продюсерский центр "Королев Продакшн"
  • День защиты детей в "Акваполисе", "Максимусе" и "ПИК60"
    Фото: Продюсерский центр "Королев Продакшн"
  • День защиты детей в "Акваполисе", "Максимусе" и "ПИК60"
    Фото: Продюсерский центр "Королев Продакшн"
  • День защиты детей в "Акваполисе", "Максимусе" и "ПИК60"
    Фото: Продюсерский центр "Королев Продакшн"
  • День защиты детей в "Акваполисе", "Максимусе" и "ПИК60"
    Фото: Продюсерский центр "Королев Продакшн"
  • День защиты детей в "Акваполисе", "Максимусе" и "ПИК60"
    Фото: Продюсерский центр "Королев Продакшн"
  • День защиты детей в "Акваполисе", "Максимусе" и "ПИК60"
    Фото: Продюсерский центр "Королев Продакшн"
  • День защиты детей в "Акваполисе", "Максимусе" и "ПИК60"
    Фото: Продюсерский центр "Королев Продакшн"
  • День защиты детей в "Акваполисе", "Максимусе" и "ПИК60"
    Фото: Продюсерский центр "Королев Продакшн"

В этот же день «Акваполис» приглашал всех детей бесплатно посетить аквапарк. В рамках мероприятия народный самодеятельный коллектив эстрадного танца «Сувенир & БИТ» и вокальная студия «Город детства» выступили с праздничной программой. Зрителям и гостям выдали воздушные шары, а также подарки от магазина «Планета детства».

Кроме того, все гости торгового комплекса «ПИК60» смогли отметить День защиты детей.

«Настоящим украшением праздника стал танцевальный коллектив FRESH и вокальная студия «Карамелька». Веселые конкурсы и призы порадовали самых активных участников программы», - отметил Николай Королев.

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