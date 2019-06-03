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Культура

Театральную премию Псковской области предложил учредить Михаил Ведерников

Театральную премию Псковской области предложил учредить губернатор Михаил Ведерников. Об этом он заявил на встрече с театральными деятелями региона 3 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Я думаю, что это было бы полезно для нас всех», - отметил Михаил Ведерников и добавил, что в этом вопросе мог бы помочь благотворительный Фонд развития Псковской области «Святой Равноапостольной Княгини Ольги». Также в рамках театральной премии, которой будут награждаться отличившиеся театральные деятели региона, губернатор предложил провести ещё один театральный фестиваль.

Михаил Ведерников заявил, что Псковский академический театр драмы в будущем должен получить статус федерального учреждения. По словам главы региона, предварительный разговор на эту тему в Министерстве культуры уже состоялся, и там готовы поддержать эту инициативу.

Михаил Ведерников подчеркнул, что Ганза поможет понять, какие из множества запланированных Театрально-концертной дирекцией Псковской области мероприятий станут наиболее востребованными и удачными. «От того, насколько в Пскове будет интересно, туристы будут делать выбор: ехать сюда или нет», - добавил глава региона.

Он также предложил театральному сообществу встречаться в таком формате как минимум один раз в квартал.

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