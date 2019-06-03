Псковский театр кукол может переехать в здание детсада на улице Свердлова

16:38, 03 июня 2019, ПАИ

Псковский театр кукол, который сейчас располагается в молельной купца Батова, может занять здание бывшего детского сада на улице Свердлова, 40. Такой переезд предложил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с театральными деятелями региона 3 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Я дам поручение, чтобы подсчитали затраты и будем тогда планировать ваш переезд», - обратился глава региона к директору театра кукол Татьяне Ааб, которая и подняла вопрос о здании для театра, поскольку из нынешнего «могут выгнать».

Старообрядческая община Пскова настаивает на возвращении ей здания на улице Конной, 3, где сейчас располагается театр кукол. Моленная Поморского беспоповского согласия (Покровская моленная) была построена в 1906 году купцом-старообрядцем Петром Батовым.

Татьяна Ааб также рассказала, что сегодня, 3 июня, завершается аукцион на приобретение автобуса для театра. «Мы сможем выезжать на гастроли. Самая главная проблема была транспорт - она решена», - заявила директор. Она поблагодарила за помощь администрацию Псковской области и партию «Единая Россия», в рамках проекта которой театр третий год получает финансирование.