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Культура

Федеральный статус может получить Псковский драмтеатр

Фото: Андрей Степанов

Псковский академический театр драмы имени А.С.Пушкина может получить федеральный статус. Информацию об этом озвучил 3 июня на встрече с представителями театрального сообщества губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сделать это предложено, войдя в состав Первого национального театра России.

«Предлагаю предельно откровенно поговорить об этом, обсудить все плюсы и минусы. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский готов поддержать эту инициативу, но наше совместное мнение будет решающим в этом вопросе», - уточнил глава региона и добавил, что при принятии такого решение самая важная задача, «что театр не потерял своей аутентичности».

Худрук театра Дмитрий Месхиев уточнил, что с Первым национальным театром псковичей связывают давние тесные отношения. «Если бы это получилось, для нашего театра это был бы необычайный взлет и с точки зрения пиара, и с точки зрения финансирования, и с точки зрения продвижения региона», - сказал он.

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