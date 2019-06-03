Нарушитель из Бангладеша попытался переплыть через Нарву в Эстонию

20:09, 03 июня 2019, ПАИ

Пограничники Идаской префектуры (Эстония) задержали 30-летнего мужчину из Бангладеша. Как пишет DELFI Эстония, 2 июня около 4:00 нарушитель пересекал вплавь временную контрольную линию на реке Нарва, двигаясь со стороны России.

Задержанного доставили в полицию, а затем назначили штраф. Ему выдали предписание на выезд из Эстонии, и в тот же день иностранца отправили в Россию.

Ведущий чиновник пограничной охраны Нарвского кордона Вахур Орас рассказал, что такая попытка пересечения реки с целью незаконной миграции является редким случаем.