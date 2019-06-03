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Общество

Ограничение движения введут на Юрмальском шоссе на 300 дней с 4 июня

На Юрмальском шоссе (A10) в Латвии вводится ограничение движения с 4 июня. Как пишет DELFI Латвия, это связано с масштабной реконструкцией дороги, которая продлится 300 календарных дней.

Ремонт пройдет на участке от пешеходного мостика напротив поселка Бабите до пропускного пункта при въезде в Юрмалу (от 13,41 - до 19,25 км). Уже на этой неделе в районе строительных работ сузят проезжую часть до 2 полос в двух направлениях, а также введут ограничение максимальной скорости до 70 км в час. С 17 июня планируют закрыть одну из проезжих частей, а движение организовать по одной стороне шоссе.

В рамках строительных работ будет укреплено основание дороги, а на шоссе появится три новых слоя асфальта. Также будет восстановлен транспортный узел Рижской окружной дороги.

После реконструкции по Юрмальскому шоссе разрешат ездить со скоростью 110 км в час. Это будет первое в Латвии место, где допустят такую скорость движения автомобилей.

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