Более 2 миллионов рублей похитила бухгалтер одной из управляющих компаний Пскова

10:39, 04 июня 2019, ПАИ

В Пскове перед судом предстанет бухгалтер, которая похитила в управляющей компании более 2 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В течение трех лет 46-летняя псковичка, работая бухгалтером в управляющей компании, перечисляла деньги от жильцов домов за услуги ЖКХ физическим и юридическим лицам, которые не имели отношения к этой управляющей организации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), части 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Кроме того, для возмещения причиненного ущерба было арестовано личное имущество обвиняемой на сумму свыше 1,5 миллиона рублей.