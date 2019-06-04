Кишечную палочку, плесень и пестициды обнаружили в чаях с российских прилавков

12:26, 04 июня 2019, ПАИ

Кишечную палочку, плесень и пестициды обнаружили эксперты в чаях с российских прилавков. Исследование чайных листьев проводилось по инициативе Роскачества. Сотрудники ведомства отправили в лабораторию 48 чаев 35 популярных торговых марок (в 13 случаях листовой и пакетированный чай были одной и той же торговой марки, чтобы сравнить, есть ли на самом деле разница).

Как сообщает пресс-службе Роскачества, в результате исследования серьезных нарушений не обнаружилось. «Нет фальсификации листа, посторонних примесей, в том числе металломагнитных красителей. Исследование не выявило превышения содержания потенциально опасных веществ, токсичных и радиоактивных элементов. Процентное содержание кофеина и танинов, полифенолов соответствует нормам ГОСТ. Замечания экспертов связаны в основном со следами пестицидов и наличием в некоторых чаях плесени и бактерий группы кишечной палочки (БГКП). В двух случаях из 48 выявлены нарушения по массе нетто», - пояснили в специалисты.

И пакетированный, и листовой чай был исследован на содержание золы (показывает, есть ли частички песка, пыли на листьях); массовую долю грубых волокон (есть ли прожилки, старые листья); содержание кофеина и танинов. Если их слишком мало, это может говорить о примеси посторонних растений. В иван-чае, например, ни танина, ни кофеина не содержится. Ни красителей, ни ароматизаторов, ни песка, ни примесей сорной травы не оказалось ни в одном образце.

«Миф о красителях порожден наличием в чайных пакетиках чая мелкой фракции. Кипяток быстро темнеет, когда в него опускаешь пакет с чаем, – все потому, что мелкая фракция обеспечивает очень высокую экстрактивность. Если помолоть крупнолистовой чай, он тоже будет завариваться намного быстрее. В добавлении красителей нет никакой необходимости», - уточнили в Роскачестве.

Масляная плёнка, которая появляется через некоторое время после заваривания чая. По словам специалистов, это результат использования воды с повышенной карбонатной жесткостью: пленка образуется в процессе химической реакции такой воды с эфирными маслами. Поэтому для заваривания чаев больше подходит «мягкая» вода.

Эксперты технического комитета Роскачества составили набор из наиболее распространенных современных пестицидов, которые используются на чайных плантациях. В него вошли 148 пестицидов. В РФ 18 из них нормируются Едиными санитарно-эпидемиологическими требованиями и перечнем «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 1.2.3539-18 “Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды». Прочие в РФ не нормируются, поэтому проверка на них контрольно-надзорными органами являлась бы превышением полномочий.

В итоге в 40 чаях из 48 обнаружены следы пестицидов. «Это крайне малые количества, которые вряд ли смогут навредить организму, - отметили в Роскачестве. - Напомним, что ГОСТу, гигиеническим нормативам (по тем показателям, которые нормируются) данные чаи соответствуют. Превышения по содержанию пестицидов нет ни у одного чая. В восьми чаях нет ни следа пестицидов. И их можно было бы назвать органическими, если бы не одно «но»: сертификации производства Роскачеством не проводилось и нет гарантии, что в данных чаях не содержатся иные, более редкие и не исследованные в этом испытании пестициды».

Чаи, которые оказались «свободными от пестицидов»: пакетированные Milford, Basilur, Lipton, Greenfield, Dilmah, Brooke Bond и листовые Akbar и «Традиция».

В прочих чаях выявлены следы от одного до восьми пестицидов. Максимум – следы восьми пестицидов – присутствует в пакетированных чаях Akbar, «Бодрость» и «Майский». Но даже суммарно количество обнаруженных следов пестицидов не превышает максимально допустимого уровня (МДУ), поэтому такой чай нетоксичен.

В рамках спецпроекта чаи были исследованы на дрожжи, плесени, афлатоксин B1 и БГКП, а также на содержание влаги, избыток которой позволяет развиваться плесеням. В результате в пакетированном чае Dilmah обнаружено плесеней в три раза больше максимально допустимого уровня, а в пакетированном чае «Краснодарский» – в четыре раза больше. Обнаруженное содержание плесени не соответствует российским нормативам, но укладывается в рамки европейских.

В 11 чаях – пакетированных Alokozay, «Азерчай», «Золотая чаша», «Императорский», Riston, Gordon, Brooke Bond, Twinings, Richard, «Тот самый чай» и в листовом «Традиция» – обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Кишечная палочка уничтожается при заваривании чая кипятком и просто горячей водой свыше 60 градусов. «Она может нанести вред, например, если вы берете щепоть чая из пачки пальцами, а не ложкой, чтобы насыпать в заварник. А потом, не помыв рук, трогаете другие продукты (например, хлеб). Или заливаете заварку прохладной водой. Теоретически кишечная палочка может вызвать расстройство желудка», - предупредили в Роскачестве.