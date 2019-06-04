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Общество

Инспекторы Центра ГИМС напомнили детям школьного лагеря о безопасном поведении на воде

В целях предотвращения травматизма и гибели детей на воде государственный инспектор по маломерным судам группы патрульной службы № 1 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» 3 июня провела профилактическую беседу с детьми школьного лагеря дневного пребывания в средней общеобразовательной школе № 11 города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Цель проведенного занятия – профилактика происшествий на воде во время летнего отдыха и формирование у детей культуры безопасного поведения на воде.

В ходе беседы инспектор Центра ГИМС рассказала ребятам об опасностях, которые подстерегают их у воды, особое внимание уделив основным правилам отдыха вблизи водоемов и использованию спасательных средств.

Инспектор обучила детей правилам оказания помощи утопающему и первой (доврачебной) помощи пострадавшему, применив для отработки практических навыков манекен-тренажер «Гоша». Занятие проходило в увлекательной интерактивной форме.

Участники мероприятия получили информационные памятки по действиям в чрезвычайных ситуациях на воде.

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