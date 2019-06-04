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Общество

Выставка «За природу в ответе и взрослые, и дети» открылась в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева

В Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева в преддверии Всемирного дня окружающей среды (5 июня) открылась книжно-иллюстративная выставка «За природу в ответе и взрослые, и дети». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

Первый раздел выставки «Заповедные места» поможет открыть для себя что-то новое и интересное об удивительном мире флоры и фауны самых красивых и знаменитых заповедниках России и мира. Красная книга России и Псковской области расскажут, какие представители флоры и фауны нуждаются в бережном к себе отношении. Экологический словарик познакомит с некоторыми научными терминами, например, кто такие «автотрофы» и как выглядит «экологическая пирамида».

Литература, представленная в разделе «Кто в лесу живёт? Что в лесу растёт?» приглашает отправиться в книжное путешествие по живописным солнечным полянкам и лесным тропинкам, чтобы познакомиться с грозными и забавными обитателями лесов, представителями пернатой планеты и узнать о чудесах растений.

Из статьи «Птицы Пскова» доцента кафедры зоологии и экологии животных ПсковГУ кандидата биологических наук Владимира Борисова можно узнать о том, какие птицы квартируют в городе Пскове, как им здесь живётся и почему пернатых иногда называют «летающими зоопарками».

Познакомиться с выставкой можно до 30 июня в часы работы библиотеки. Читателей, интересующихся профессией «Эколог», приглашают обратиться к «Календарю профессий», который расскажет об истории появления, достоинствах и недостатках этой профессии, о том, какие необходимы личные качества человека, чтобы овладеть этой профессией.

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