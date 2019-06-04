Вечер рок-поэзии Александра Березова проведёт Центральная городская библиотека

21:35, 04 июня 2019, ПАИ

11 июня Центральная городская библиотека проведет вечер рок-поэзии Александра Березова, ознаменованный 55-летием автора. «Яснее ясного» - так назвал свою программу авторского чтения Александр Березов, в которой познакомит своих читателей с новыми текстами из книги «Лекарство покоя» и старыми хитами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

Новые тексты Александра Березова - «Парни деревни Бухолово», «Зоопарк засыпает поздно», «Мягкая зона контроля», «Письмо в Аргентину» и другие – речь человека веселого и свободного. Свободного прежде всего от надежды на успех и от ощущения значительности своей роли поэта. Он соратник Константина Кинчева, Майка Науменко, Дмитрия Ревякина, Бориса Гребенщикова, Александра Башлачева и других поэтов русского рока.

«Многие стихи Александра Березова перекликаются с рок-композициями – по темам, по подаче. Это очевидно. Даже если бы в текстах не было никаких имён и цитат. Но они есть. В «Вазе глупости» - эпиграф из Ника Кейва. Не говоря уже о бесчисленных скрытых и явных рок-цитатах. Некоторые Александр Березов охотно раскрывает во время публичных чтений (БГ, Джон Леннон, Курт Кобейн, «Алиса», Led Zeppelin, Nazareth», - считают друзья поэта.

«Мои стихи – «свидетельство душевной деятельности», - говорит Александр, цитируя Иосифа Бродского.

Александр Березов родился в деревне Гавры Пыталовского района Псковской области 30 июня 1964 года. В 1986 году окончил Псковский государственный педагогический институт, сейчас преподаёт иностранные языки в школах деревень Пыталовского района – Лисово и Носово. Стихи пишет со второй половины 80-х годов прошедшего века. Делает переводы текстов знаменитых в прошлом и настоящем рок-групп (например, « Led Zeppelin »), а также из немецкой и английской классической поэзии). Лауреат поэтического конкурса имени Игоря Григорьева.

Имеет четверых детей и 2 книги стихов - «Дорога в приют богов» (Псков, 2008) и поэтический сборник «Между Светом и Тьмой» (Пустошка, 2012). Книги изданы при поддержке Администрации Пыталовского района.

Начало вечера в 18 часов. Адрес библиотеки: ул. Конная, д. 6