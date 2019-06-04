Жительница Острова погасила долг более 150 тысяч рублей, чтобы продать квартиру

21:49, 04 июня 2019, ПАИ

Должница из Островского района не смогла продать свою квартиру ввиду наличия задолженностей по штрафам ГИБДД и иных долгов на общую сумму свыше 150 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УФССП России по Псковской области.

При попытке продать свою квартиру в Острове женщина узнала, что на ее собственность наложен запрет на регистрационные действия. В связи с этим она обратилась в отдел судебных приставов Островского и Пыталовского районов и приняла меры к погашению накопленных долгов. В результате гражданка оплатила задолженность на общую сумму 154 093 рубля, включая исполнительский сбор, установленный судебным приставом-исполнителем за несвоевременную оплату.

Вынесение судебным приставом-исполнителем постановления о запрете на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества должника оказалось эффективной мерой побуждения должника к оплате задолженности.