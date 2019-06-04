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Культура

Кинопремьеры недели: «Рокетмен», «Люди Икс: Тёмный Феникс» и новый фильм Брайана Де Пальмы

Каждую неделю Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката и отбирает несколько картин, заслуживающих, по его мнению, наибольшего внимания. Кинопремьеры этой недели: «Люди Икс: Тёмный Феникс», байопик об Элтоне Джоне «Рокетмен» и «Домино» - новое творение Брайана Де Пальмы.

 

«Люди Икс: Темный Феникс»

Четвертый по счету фильм из новейшей франшизы (и 12-й из всей вселенной) о живущих среди людей мутантах, которые пытаются защищать человечество от внешних угроз и попутно разбираться со своими внутренними неуправляемыми демонами.

«Темный феникс» в постановке Саймона Кинберга (сценарист прошлой части «Людей Икс», а также номинант на «Золотую малину» за сценарий к фатально неудавшейся перезапущенной «Фантастической четверке») — это история о молодой Джин Грей, которая во время спецоперации в космосе случайно облучилась и в итоге получила невероятную космическую силу. Далее все по порядку: всесильная Грей постепенно осознает свое могущество и превращается во вселенское зло, которое намеревается, естественно, уничтожить весь род людской и планету Земля. Впрочем, эта история должна быть всем хорошо знакома, поскольку ее нам уже рассказывали.

Солирует в картине восходящая звезда Софи Тёрнер (Санса Старк из «Игры престолов»), поддерживают ее все те же - Джеймс МакЭвой, Джессика Честейн, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс. За диджейским пультом - сам Ханс Циммер.

В прокате с 6 июня.

«Рокетмен»

Не успел еще весь белый свет отойти от развязной музыкальной гулянки в виде «Богемской рапсодии», как с небес снизошел «Рокетмен» - еще одна яркая биографическая драма, на этот раз о сэре Элтоне Джоне. И, как ни странно, ленту снял режиссер Декстер Флетчер, который доделывал за выгнанным Брайаном Сингером «Рапсодию».

Можно не сомневаться, в «Рокетмене», который, кстати, впервые был презентован на 72-м Каннском международном кинофестивале этой весной, упаковано буквально все, что присуще классическому байопику о культовом музыканте и композиторе: создание знаменитых на весь мир в будущем мелодий, открытие в себе истинного творца и последующее превращение из заурядного паренька-очкарика Реджинальда Дуайта в импозантного артиста Элтона Джона. Его роль в картине исполнил Тэрон Эджертон (серия фильмов «Kingsman», «Робин Гуд: Начало»).

Правда, до российского проката некоторые стороны личной жизни Элтона так и не добрались: из оригинала варварски повырезали не только сцены с однополым сексом (Элтон Джон - открытый гей, об этом известно с 1976 года), но даже эпизоды с невинными поцелуями и употреблением наркотиков, хотя возрастное ограничение картины - 18+. Министерство культуры РФ уверяет, что они тут вовсе не при делах. В итоге монтажные манипуляции российского прокатчика якобы «для соблюдения законодательства» привели к тому, что в некоторых эпизодах зритель, возможно, потеряет нить повествования и не сможет понять, как, например, с одной сценой или эпизодом связан предыдущий.

В прокате с 6 июня.

 

«Домино»

Новая картина Брайана Де Пальмы, режиссера культовых лент «Лицо со шрамом», «Миссия невыполнима», кинговской «Кэрри» и «Неприкасаемых». Режиссер возвращается в седло после семилетнего перерыва в творчестве: его крайней картиной была «Страсть» с Рэйчел МакАдамс и Нуми Рапас.

«Домино» - напряженный, мрачный криминальный триллер, где Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер опять же из «Игры престолов») в роли офицера полиции Кристиана бегает по преимущественно ночному Копенгагену и ищет возможность отомстить за смерть напарника, которого убил некий террорист Имран. Любовница его погибшего коллеги - Алекс (Кэрис ван Хаутен, да, снова из «Игры престолов») решает помочь Кристиану восстановить справедливость. Позже в эту загадочную заваруху вступает еще и ЦРУ, без него, конечно, никуда.

В прокате с 6 июня.

Муслим Камалов
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