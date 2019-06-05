Законопроект «О памятных датах Псковской области» отправили на доработку

14:33, 05 июня 2019, ПАИ

Законопроект «О памятных датах Псковской области» рассмотрела рабочая группа Псковского областного Собрания. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, документ решено отправить на доработку.

Председатель комитета Псковского облсобрания по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников напомнил, что на рассмотрении находится вторая редакция документа, в которой выделены три группы памятных дат, связанных с важными историческими событиями, с событиями Великой Отечественной войны и выдающимися личностями. Но, по словам Владимира Яникова, к обновлённому законопроекту есть юридические замечания.

«У нас возник вопрос, по какому принципу выбирались памятные даты», - отметила начальник правового управления Собрания Любовь Цибулькина. Она напомнила, что уроженцев Псковской области, получивших звание Героев Советского Союза, - 160 человек, а в законопроекте выборочно упоминаются только несколько имён, при этом, несмотря на отсутствие фактических сведений о рождении маршала Константина Рокоссовского на территории Псковской области, устанавливается памятная дата в его честь, но игнорируется себежанин, народный артист СССР Зиновий Гердт.

«Не ясны критерии отбора памятных дат, и если этот проект станет законом, то вызовет у людей больше вопросов, чем ответов», - заверила Любовь Цибулькина.

«Полностью поддерживаем позицию юристов Собрания, - согласилась заместитель начальника правового управления администрации области Галина Тронина. - Очень субъективный подход при выборе памятных дат». По её мнению, было бы целесообразно уменьшить количество памятных дат, чтобы повысить их значимость.

Владимир Яников согласился с высказанной позицией и зачитал членам рабочей группы выдержку из письма, направленного в Собрание губернатором Михаилом Ведерниковым: «Принятие проекта закона в целом поддерживаю. В то же время представляется, что в качестве памятных дат Псковской области необходимо определять только самые значительные и важные для области даты, чтобы наиболее качественно организовать и проводить широкомасштабные мероприятия».

«Закон такой нужен, потому что время проходит и некоторые важные события забываются, но всё-таки законопроект перенасыщен, - озвучил своё мнение лидер коммунистов Петр Алексеенко. – Задача ведь не в том, чтобы прописать эти памятные даты на бумаге, а чтобы они оставили след в памяти жителей региона».

Руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков поддержал коллегу: «Законопроект надо существенно редактировать и принимать».

Мнение о необходимости сокращения списка памятных дат также высказала историк Ирина Колосова. «С научной точки зрения есть вопросы к хронологии - неверно выполнен перевод дат с юлианского на григорианский календарь. Нужна редакторская работа», - отметила она.

«Последняя перед парламентскими каникулами сессия пройдёт в июле. Очевидно, что к этому времени законопроект доработать вы не успеете, - обратился к Общественной палате региона Владимир Яников. – Спешка здесь не нужна. Закон очень важный, концепцию выбора памятных дат необходимо изменить». Он рекомендовал привлечь к этой работе преподавателей и студентов Псковского государственного университета и выразил надежду, что закон «О памятных датах Псковской области» будет принят до конца года.