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Общество

Ввоз 2800 кур без документов запрещён в Псковскую область

Ввоз 2800 кур без документов запрещён в Псковскую область. Как сообщили Псковскому агентству информации в управлении Росссельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, домашнюю птицу обнаружили на российско-белорусской границе в деревне Лобок Невельского района.

Кур перевозили из Белоруссии в Ярославль без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение и благополучие местности, из которой вывозятся птицы.

Перемещение «живого груза» по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлены акты о возврате кур в соседнюю республику.

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