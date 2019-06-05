Ввоз 2800 кур без документов запрещён в Псковскую область

15:48, 05 июня 2019, ПАИ

Ввоз 2800 кур без документов запрещён в Псковскую область. Как сообщили Псковскому агентству информации в управлении Росссельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, домашнюю птицу обнаружили на российско-белорусской границе в деревне Лобок Невельского района.

Кур перевозили из Белоруссии в Ярославль без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение и благополучие местности, из которой вывозятся птицы.

Перемещение «живого груза» по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлены акты о возврате кур в соседнюю республику.