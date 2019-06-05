Контейнерные площадки обустроят в Острове за 600 тысяч рублей
Контейнерные площадки обустроят в Острове за 596 тысяч рублей. Соответствующий электронный аукцион объявлен на сайте государственных и муниципальных закупок Псковской области.
Как сообщается в тексте контракта, источником финансирования станет бюджет района. Все работы должны быть завершены к 1 августа.
В результате в городе появятся 48 контейнерных площадок, в том числе на площади имени Клавдии Назаровой, улицах Больничной, 26, Освобождения, 12, 101, 119, 131, 137, 145, Островских Молодогвардейцев, 1, 3-5, Ветеранов Войны, 25, Балтийской, 13, 14, 25, 28, Терешковой, 3, 25 Октября, 8, 11-13, 27, 29, 38, 30, 39, 75, 81, Гастелло, 4, Загородной, 4, 19, Калинина, 10, 30, Карла Маркса, 3-5, 88, Комсомольской, 5, Некрасова, 1, Полевой, 9, Суворова, 23, Фрунзе, 14, 15, Стрелковой Дивизии (гаражи администрации), Чапаева, 4, Новоселов, 9, Шумейко, 2/310, Авиационной, 6, Станционной, 3Б, Чкалова, 23 и Луговой, 1, а также на переулках Горнем, 14-16 и Заводском, 2.