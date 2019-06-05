Движение тяжеловесных автомобилей могут ограничить с 6 по 8 июня на псковских трассах

16:10, 05 июня 2019, ПАИ

С 6 по 8 июня в связи с повышением температуры воздуха до 30 градусов и выше в Псковской области может быть ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на федеральных трассах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В соответствии со статьей 30 Федерального Закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также приказа Министерства транспорта РФ от 12 августа 2011 года №211, в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий на автомобильных дорогах общего пользования Российской Федерации вводятся временные ограничения движения транспортных средств.

К категории тяжеловесных транспортных средств относятся транспортные средства (с грузом или без груза), нагрузка на ось и (или) группу осей (тележку) которых превышает установленную на территории Российской Федерации допустимую нагрузку на ось и (или) группу осей, установленные правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 года № 272.