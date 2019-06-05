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Общество

Центр бесплатной юридической помощи открыт в Пскове

 Центр бесплатной юридической помощи «Земляки» открылся в Пскове на улице Некрасова, 29. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате депутата Госдумы Александра Козловского.

Президент фонда «Земляки» Виктор Куликов отметил, что «открытие Центра бесплатной юридической помощи –  ощутимая поддержка наших земляков».

Инициатор появления фонда «Земляки» Александр Козловский подчеркнул, что Центр бесплатной юрпомщи открыт по общему решению с активом фонда. «Анализируя обращения, поступающие в мой адрес, мы сделали вывод, что многие вопросы граждан требуют юридической помощи. Наиболее распространены вопросы в области жилищного, гражданского, административного, семейного, наследственного и трудового права», - рассказала депутат и добавил, что ПсковГУ стал партнером в реализации этого проекта.

«Для студентов юридического факультета Псков ГУ работа в нашем Центре будет прекрасной возможностью для выработки практических знаний. Лучших студентов мы обязательно будем рекомендовать для трудоустройства нашим коллегам – предпринимателям, которые входят в состав РСПП, Союзмаша», - уверен Александр Козловский.

Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина заявила, что этот проект «даст возможность студентам каждую неделю нарабатывать свои компетенции».

И. п. главы города Елена Полонская подчеркнула, что из-за дороговизны «юридические услуги сегодня недоступны для большого количества населения, которые оказались в трудной жизненной ситуации». «Бесплатные юридическая помощь и юридическое сопровождение для наших земляков, это очень важно, актуально», - заявила она.

Любой желающий может оставить свой вопрос на сайте центра Zpravo60.ru. Запись на прием ведется по телефону в Великих Луках: 6-99-86 и в Пскове: 60-63-36.

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