Более 50 ретроавтомобилей выйдут на старт ралли в Минске

23:08, 05 июня 2019, ПАИ

Более 50 ретроавтомобилей выйдут на старт «Oлдтаймер-ралли» в Минске на Октябрьской площади 8 июня, пишет БЕЛТА.

На ралли представят, в частности, автомобили «Хенкель» и «Мессершмитт», созданные известными авиаторами после войны, а также «Цундап Янус», который, как и одноименный бог, имеет два лица и пассажиры в нем сидят спина к спине. Помимо этого, зрители смогут увидеть все семь серий американских автомобилей «Шевроле Корвет».

Также на ралли состоится конкурс элегантности: участники представят свои автомашины в соответствующем историческом стиле, костюмах и традициях. Награждение «Oлдтаймер-ралли» пройдет в 19.00.