Директор Псковской регаты: Безвизовый въезд для иностранцев увеличил бы поток яхтсменов в регион

15:50, 06 июня 2019, ПАИ

Директор Псковской парусной регаты Алексей Грунёнышев поддержал предложение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о трёхдневном безвизовом пребывании в регионе иностранных туристов, которое он направил в правительство РФ.

«Было бы здорово, если бы иностранцам разрешили безвизовое пребывание в течение трех дней», - заявил Алексей Грунёнышев в эфире проекта ПАИ-live 6 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Он уверен, что если инициатива губернатора будет одобрена, то поток яхтсменов в Псковскую область значительно возрастёт.

Алексей Грунёнышев отметил, что в этом году среди участников Псковской парусной регаты иностранцев примерно 10%. «Неделю назад мы в администрации области решали вопрос о прохождении границы, и так как мы много лет работаем вместе, поэтому формальные вопросы все известны, яхтсмены знают, какие документы с собой везти, проблем нет никаких», - заявил он.

Псковская парусная регата состоится с 11 по 17 июня. Соревнования пройдут в акватории Псковского озера и реки Великой.