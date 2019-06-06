Депутаты Северо-Запада обратятся в Правительство с предложением о сохранении льгот переехавшим в город ветеранам-аграриям

17:17, 06 июня 2019, ПАИ

Депутаты законодательных органов Северо-Запада обратятся в Правительство РФ с просьбой о сохранении фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам, проработавшим в сельском хозяйстве 30 и более лет, но переехавшим на постоянное место жительства в город. Решение выступить в поддержку ветеранов-аграриев принято в ходе 56-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которая проходит 6 июня в Петрозаводске, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Сейчас при переезде ветеранов аграрной отрасли лишают надбавки, так как для её получения нужно проживать в сельской местности. Депутат Законодательного Собрания Вологодской области Владимир Буланов считает, что нельзя диктовать человеку, где он должен жить - в деревне или в городе. «Я думаю, возвращения к крепостному праву мы не хотим», - заявил он. Парламентарий подчеркнул, что государство устанавливает доплату к пенсии именно за то, что человек добросовестно трудился 30 лет в агропромышленном комплексе.

«Отказ в установлении указанной выплаты лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве и переехавшим по состоянию здоровья на постоянное место жительства в город, нивелирует заслуги таких граждан перед государством и является неприемлемым», - говорится в обращении в Правительство.

В январе 2019 года вопрос о внесении соответствующих изменений в федеральный закон «О страховых пенсиях» рассматривали депутаты Псковского областного Собрания на заседании комитета по труду и социальной политике. С инициативой поправок выступил глава Усвятского района Виктор Иващенко (с 29 апреля 2019 года сложил полномочия). Тогда псковские законодатели согласились, что место проживания не должно быть основанием для отказа в получении льготы, заработанной многолетним добросовестным трудом.