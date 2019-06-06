Парламентарии Северо-Запада нашли способ упростить изъятие неиспользуемых земель

17:03, 06 июня 2019, ПАИ

Парламентарии Северо-Запада предлагают конкретизировать признаки неиспользуемых земель для упрощения их изъятия, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания. Такую позицию поддержали участники 56-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которая проходит в Петрозаводске 6 июня. Обращение парламентариев будет направлено в Правительство РФ.

Депутаты считают, что низкое вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения сдерживает рост производства сельскохозяйственной продукции. Изъятие заросших сельхозугодий у неэффективных собственников предусмотрено нормами федерального законодательства, но из-за отсутствия конкретизации перечня признаков таких участков сделать это на практике бывает затруднительно.

Для повышения эффективности использования пашен, пастбищ и сенокосов парламентарии Северо-Запада просят премьер-министра Дмитрия Медведева закрепить постановлением Правительства количественные значения каждого из признаков неиспользования земельных участков.

«Это позволит повлиять на неэффективного собственника и изъять у него эту землю в оперативном порядке», - пояснил член постоянного комитета ПАСЗР по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу, депутат Законодательного Собрания Вологодской области Владимир Буланов.

Инициатива нашла поддержку органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Участники конференции также обсудили вопрос необходимости совершенствования мер государственной поддержки агропромышленного комплекса. Речь идёт о расширении перечня организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, для включения их в систему льготного кредитования.