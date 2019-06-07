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Общество

Балонная почта будет работать на встрече воздухоплавателей в Великих Луках

На Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках будет работать баллонная почта. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-центре встречи, отправить необычное послание будет можно 12 июня, в день открытия мероприятия. С 12:00 сотрудники почты будут работать в выездном киоске возле Летней эстрады. Письма и открытки получат отметку штемпелем спецгашения с символикой встречи воздухоплавателей.

Фото Игоря Шелапутина

Доставлять почту будет великолукский пилот аэростата Александр Талалуев. В роли баллон-почтмейстера выступит директор Псковского филиала Почты России Евгений Каратушин. После их полета письма и почтовые карточки передадут в ближайшее отделение связи. На корреспонденции поставят календарный штемпель отделения почтовой связи, принявшего почту к дальнейшей отправке. Также на ней появится бортовой штамп с указанием названия аэростата, направления полета, фамилий пилота и баллон-почтмейстера, времени старта и приземления, расстояния и максимальной высоты, количества перевезенных писем.

После штемпель спецгашения с символикой встречи будет передан в отделение почты на улице Некрасова, д 1, где до 16 июня его можно будет поставить на письмо или открытку.

Идея пересылать письма с помощью воздушного шара во время встреч воздухоплавателей в Великих Луках несколько лет назад пришла одному из первых директоров мероприятия Валерию Латыпову. Его поддержал действующий на тот момент директор Великолукского почтамта Валерий Степанов.

24-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня. В ее ходе станут известны имена обладателей 12-го Кубка Дружбы, 13-го Кубка княгини Ольги, 15-го Кубка города Великие Луки, а также победителя юбилейного 25-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту.

Генеральным спонсором мероприятия выступает ПАО «Газпром».

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