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Общество

Из-за жары на улицах Пскова плавится асфальт

Фото из группы «Жесть по-псковски» соцсети «ВКонтакте»

В Пскове из-за наступившей жары, а в последние дни столбики термометров перевалили за отметку в +32 градуса, плавится асфальт. Пользователи соцсетей делятся фотографиями и видео, на которых видно, что дорожное покрытие разогревается до состояния «вязкого пластилина».

Общественник Иван Васильев написал на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о том, что 5 июня такая ситуация наблюдалась во многих районах города. По его словам, к разогревшемуся дорожному покрытию, особенно к асфальтовым «латкам» после ямочного ремонта, «приклеивались» не только шины автомобилей, но и обувь пешеходов.

Фото Ивана Васильева

«При этом в городе ни мною, ни моими знакомыми не было замечено ни одной поливальной машины, которая бы ездила и охлаждала (и обмывала) асфальт», - заявил общественник.  

Фото из группы «Жесть по-псковски» соцсети «ВКонтакте»

Фото из группы «Жесть по-псковски» соцсети «ВКонтакте»

Пользователи социальных сетей негодуют: невозможно перейти дорогу по пешеходному переходу. Каблуки прилипают к вязкой массе, подошвы отрываешь с усилием. 

Синоптики прогнозируют грозы 7 июня. Но они не спасут город от жары. 

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