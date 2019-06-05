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Мошенники лишили новосокольническую пенсионерку более 400 тысяч рублей

Мошенники лишили пожилую жительницу Новосокольнического района более 400 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

78-летней женщине на мобильный телефон позвонил неизвестный и сообщил, что таблетки, которые она ранее заказывала через почтовые отделения связи, предлагались по завышенным ценам. И теперь, якобы, можно получить солидную компенсацию. Незнакомец предложил пенсионерке свои юридические услуги и попросил оплатить процессуальные издержки. Женщина согласилась, и несколько раз перечисляла требуемые суммы по почте. Это длилось в период с августа 2018 года по июнь 2019. В итоге вместо обещанной компенсации потерпевшая лишилась своих денег. 

Она обратилась за помощью в МО МВД России «Новосокольнический». В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.

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