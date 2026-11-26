14 млн рублей украли самокатчики из Lamborghini петербургского блогера
В Петербурге из припаркованного Lamborghini блогера пропали 14 миллионов рублей, сообщает «Фонтанка».
Инцидент произошёл на Корпусной улице в Петроградском районе 17 ноября. Поздним вечером в полицию обратился 29-летний мужчина и сообщил о пропаже 14 миллионов рублей. По данным полиции, к припаркованным машинам на самокатах подъехали двое, прошлись вдоль автомобилей и подёргали за ручки. Дверь Lamborghini оказалась открыта – схватив сумку с деньгами, злоумышленники скрылись.
25 ноября полицейские задержали одного из подозреваемых. Им оказался 47-летний приезжий из Абхазии.
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