14 млн рублей украли самокатчики из Lamborghini петербургского блогера

15:01, 26 ноября 2026, ПАИ

В Петербурге из припаркованного Lamborghini блогера пропали 14 миллионов рублей, сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошёл на Корпусной улице в Петроградском районе 17 ноября. Поздним вечером в полицию обратился 29-летний мужчина и сообщил о пропаже 14 миллионов рублей. По данным полиции, к припаркованным машинам на самокатах подъехали двое, прошлись вдоль автомобилей и подёргали за ручки. Дверь Lamborghini оказалась открыта – схватив сумку с деньгами, злоумышленники скрылись.

25 ноября полицейские задержали одного из подозреваемых. Им оказался 47-летний приезжий из Абхазии.