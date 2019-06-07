В России введена фотофиксация техосмотра транспорта

13:24, 07 июня 2019, ПАИ

В России введена обязательная фотофиксация техосмотра транспортных и оформления диагностических карт в электронном виде. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Устанавливается, что в компетенцию федеральных органов исполнительной власти входит утверждение требований к производственно-технической базе, требований к фотографическому изображению транспортного средства, в отношении которого проводилось диагностирование, к порядку и срокам хранения указанного изображения в единой автоматизированной информационной системе техосмотра», - отмечается пояснительной записке.

Указ направлен на противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры техосмотра. Отмечается, что это приводит к росту числа аварий из-за технической неисправности машин.

Контролировать исполнение нового указа будет МВД. Ведомству предстоит оценивать, соблюдают ли операторы правила техосмотра.

Диагностическую карту будет подписывать эксперт, проводивший диагностику автомобиля, при этом может быть использована усиленная квалифицированная электронная подпись.