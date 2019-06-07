Двухлетней Дарине Даниленко из Великих Лук после лучевой терапии стало лучше

15:22, 07 июня 2019, ПАИ

Двухлетней Дарине Даниленко из Великих Лук, у которой этой весной выявили новообразование ствола мозга, стало лучше. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила ее мама Вероника Даниленко. По словам женщины, Дарина выглядит как здоровый ребенок, только пока не ходит.

На данный момент девочка проходит лечение в Медицинском институте им. Березина Сергея в Санкт-Петербурге. Сегодня ей сделали 23-й сеанс протонно-лучевой терапии, осталось еще 7.

«Врачи пока ничего не говорят. Потом будут делать компьютерную томографию, смотреть как опухоль себя повела после лучевой терапии», - добавила Вероника Даниленко.

Но уже сейчас мама и пользователи социальных сетей, внимательно следящие за жизнью малышки, отмечают, что девочка меняется на фотографиях. Она стала улыбаться, охотно играет.

В начале апреля медики диагностировали у маленькой Дарины опухоль мозга. Результаты обследований были направлены в федеральные клиники. За лечение взялась частная клиника в Санкт-Петербурге.

За несколько дней благодаря отзывчивым жителям Псковской области удалось собрать 2 млн 400 тысяч рублей. Благотворительный фонд «Святой Равпоапостольной княгини Ольги» внес 300 тысяч рублей на лечение девочки.