Мероприятия к Международному дню борьбы с наркоманией стартуют в Псковской области 17 июня

15:56, 07 июня 2019, ПАИ

С 17 по 30 июня в Псковской области пройдут мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией. Об этом сообщила начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Ольга Мирвалиева на пресс-конференции 7 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Ольга Мирвалиева подчеркнула, что очень важно доносить до молодежи информацию о последствиях употребления наркотиков и психотропных веществ. В ходе профилактических мероприятий сотрудники управления разъясняют также юридическую ответственность. По словам Ольги Мирвалиевой, многие думают, что в употреблении наркотиков нет ничего страшного, и нельзя только их распространять. Она подчеркнула, что и то, и другое под запретом.

Спикер заявила, что при проведении профилактики неоценимую помощь оказывает волонтерский отряд, который рассказывает молодежи о вреде наркотиков на их языке. Ольга Мирвалиева добавила, что волонтеры часто являются понятыми и видят последствия употребления наркотиков, о чем потом могут рассказать сверстникам. Ежегодно в регионе проводятся слеты для волонтеров, куда приглашают более 100 представителей всех районов области. «Там их обучают, а потом они проводят работу среди сверстников», - уточнила Ольга Мирвалиева.