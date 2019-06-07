«Будь готов»: Озвученный президентом на пленарном заседании ПМЭФ-2019 месседж совпал с установками властей Псковской области

20:52, 07 июня 2019, ПАИ

На наших глаза зарождается новый тренд. Из «светского мероприятия», на которое псковские чиновники ездили «выгулять костюмы» и встретиться со старыми знакомыми, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) превращается в реальную площадку для достижения вполне осязаемых результатов. Начатая в 2018 году работа, в этом году была продолжена. Подробности о том, как именно — в обзоре Псковского агентства информации.

Титанические усилия

В прошлом, 2018 году, власти Псковской области на ПМЭФ продолжили активную работу по привлечению в регион инвесторов, начатую несколькими месяцами ранее на Сочинском форуме. В Петербурге были заключены более чем значимые соглашения, способные кардинально изменить «экономическую судьбу» области.

Достаточно сказать, что в мае 2018 года в рамках Петербургского форума трехстороннее соглашение о сотрудничестве подписали врио губернатора Омской области Александр Бурков, председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский и глава Псковской области Михаил Ведерников.

Сегодня, как известно, проект по строительству на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино» завода «Титан-Полимер», в который холдинг готов инвестировать около полутора десятков миллиардов рублей, уже находится в стадии разработки. «Титан» готовится представить его на экологическую экспертизу, ищет потенциальных работников, активно взаимодействует с общественными организациями и политиками, интересующимися подробностями его планов.

Так или иначе, но Петербургский международный экономический форум - одна из ведущих мировых площадок для общения представителей бизнеса, власти, науки и гражданского общества, на которой вот уже двадцать с лишним лет задается вектор развития экономики не только для России. И Псковская область, разумеется, не может не стремиться воспользоваться инструментами форума для продвижения собственного инвестиционного потенциала.

Кстати, за год, минувший с проведения ПМЭФ-2018, наш регион уже успел еще раз соприкоснуться с форумом: в августе 2018 года в Пскове прошла юбилейная, 15-я выездная сессия ПМЭФ «Регионы России: Новые точки роста». Так что вопрос «зачем нам в Питер?», если таковой у кого-то и возникал, должен был быть снят.

Новая команда — новый формат

Новый форум ждали и псковские власти, и наиболее активные и продвинутые бизнесмены. Тем более учитывая, что за прошедшее время серьезные кадровые изменения произошли в областном экономическом блоке: в октябре 2018 года была назначена профильным вице-губернатором Нинель Салагаева, а новым руководителем Агентства инвестиционного развития Псковской области - Игорь Девятко.

Новая экономическая команда Псковской области определенно рвалась в бой. И 6-7 июня на полях Петербургского экономического форума этот бой был дан.

Для начала изменился формат участия региона в форуме: достаточно сказать, что впервые в истории ПМЭФ Псковская область представила на нем собственный стенд. Надо полагать, теперь это станет традицией. И останется только гадать, почему раньше регион не использовал одну из крупнейших мировых площадок для продвижения своих экономических возможностей.

На стенде была размещена информация о ключевых отраслях развития экономики региона: электротехнической промышленности, машиностроении, агропромышленном комплексе, туризме и других. Кроме того, в рамках Петербургского форума состоялись презентации ведущих промышленных предприятий Псковской области: завода электротехнического оборудования (ЗЭТО), Псковского электромашиностроительного завода (ПЭМЗ), завода «Титан-Полимер», а также особой экономической зоны «Моглино».

Обновленный подход к работе на ПМЭФ не мог не принести результаты. И они действительно не заставили себя ждать.

Газ, нефть, технологии

Уже в первый день работы форума, 6 июня, губернатор Михаил Ведерников подписал ряд соглашений, являющихся логичным продолжением взятой региональными властями политики на создание режима максимального благоприятствования для инвесторов.

Первое инвестиционное соглашение в рамках ПМЭФ было заключено администрацией Псковской области с ОЭЗ «Моглино» и компанией «Елме Мессер Рус», дочерним предприятием известной компании Elme Messer Gaas — одной из ведущих газовых компаний в прибалтийском регионе. Речь идет о строительстве на территории особой экономической зоны завода для производства свыше 90 тысяч тонн в год сжиженного кислорода, азота и аргона.

Это будет крупнейшее предприятие по масштабу производства сжиженных промышленных, пищевых и медицинских газов на Северо-Западе. Оно будет направлено на импортозамещение существующих поставок, увеличение поставок по СЗФО, экспорт продукции в страны ЕС и в Белоруссию.

С компанией Philips, мировым лидером в сфере разработки решений для здравоохранения, администрация Псковской области заключила соглашение о сотрудничестве в области развития медицины региона. Результатом сотрудничества должно стать повышение эффективности и качества услуг системы здравоохранения региона и расширение доступа жителей области к высококачественной медицинской помощи.

Генеральный директор Philips в России и СНГ Максим Кузнецов пояснил, что компания готова предложить передовые решения, которые помогут псковским лечебным учреждениям оптимизировать свою работу и более эффективно оказывать услуги населению. А это — еще один шаг в направлении реализации национального проекта «Здравоохранение», который для Псковской области, с ее застарелыми демографическими проблемами, - один из приоритетных.

С президентом ПАО «Транснефть» Николаем Токаревым губернатор Михаил Ведерников подписал соглашение о сотрудничестве в сфере развития экономики, улучшения инвестиционного климата, создания благоприятных условий для решения основных социальных задач Псковской области. В частности, в рамках соглашения «Транснефть» подтвердила готовность принимать участие в разработке и реализации различных инвестиционных проектов на территории региона, а также в рамках благотворительной и спонсорской деятельности инвестировать в социальную сферу Псковской области.

Опыт такой работы у региона и корпорации уже есть: «Транснефть», являющаяся одним из крупных налогоплательщиков региона, активно участвует в социальной жизни области, помогает местным властям в решении инфраструктурных вопросов, выступает в качестве партнера в проведении Форума приграничного сотрудничества, который состоится в рамках 39-х Ганзейских дней Нового времени в Пскове.

Кадры решают все

Еще одно важное для Псковской области соглашение было заключено меджду региональной администрацией, Союзом «Автопром Северо-Запад» и Псковским государственным университетом (ПсковГУ). Документ предполагает создание в области детского инжинирингового центра, работа которого будет способствовать популяризации рабочих и инженерных профессий, а также формированию у псковской молодежи навыков ведения бизнеса и проектной работы.

Центр, направленный на профориентацию школьников и студентов, призван внести свою лепту в решение кадровой проблемы области: в сотрудничестве с ним ПсковГУ будет готовить по-настоящему востребованных на рынке специалистов. А проходить практику студенты смогут на предприятиях, которые входят в состав союза «Автопром-Запад».

Соглашение властей Псковской области с пивоваренной компанией «Балтика» посвящено сотрудничеству в рамках подготовки и проведения в Пскове Ганзы-2019, до которой осталось уже меньше трех недель. Речь идет об участии компании в программе Международных Ганзейских дней, оформлении праздничных площадок, организации совместных мероприятий.

«У компании большой опыт организации крупных мероприятий, в том числе, и спортивных. «Балтика» принимала участие в организации и проведении Ганзейских дней в немецком Любеке. Для нас это хороший и надежный партнер, который сделает комфортным пребывание наших гостей и жителей города на площадках праздника», - пояснил губернатор Михаил Ведерников.

Судя по всему, на мучивший многих псковичей вопрос о том, можно ли будут на псковской Ганзе пить пиво, как это принято на Ганзейских днях, проходящих в Европе, наконец-то получен ответ.

Примечательно, что соглашения на ПМЭФ областные власти впервые заключали не только с представителями других регионов. ОАО «Красное знамя», уже давно активно работающее в Новосокольническом районе, подписало с администрацией региона соглашение о строительстве на территории муниципалитета современной молочной фермы на 1,8 тыс фуражных коров.

Планируемый объем инвестиций составит более 1,1 млрд рублей, а после выхода на проектную мощность планируется производить более 14 тыс тонн молока в год. «Это современный проект, в котором учтен опыт наших соседей из европейских стран и будут применены уникальные технологии содержания и доения животных», - заверил генеральный директор ОАО «Красное знамя», депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

«Наш внутренний бизнес начинает инвестировать в новые проекты. Это показатель грамотно выстроенных взаимоотношений, доверия власти», — в свою очередь подчеркнула заместитель губернатора Нинель Салагаева.

Разные сети

7 июня активная работа представителей Псковской области на полях ПМЭФ была продолжена. Так, Михаил Ведерников подписал соглашение о взаимодействии в сфере развития электроэнергетического комплекса региона с генеральным директором компании «Россети Северо-Запад» Артемом Пидником. Оно стало продолжением договоренностей, достигнутых в феврале 2019 года на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи.

Регион и «Россети» договорились о стратегическом партнерстве в рамках реализации концепции «Цифровая трансформация 2030». Этот документ определяет направления взаимодействия энергокомпании и администрации региона при формировании планов модернизации электросетевой инфраструктуры, в том числе с применением цифровых технологий.

Общий объем капитальных вложений в электросетевой комплекс Псковской области в утвержденной инвестиционной программе с 2019 по 2025 года составит 3,4 млрд рублей. В частности, компания планирует модернизировать 1,8 тысяч километров линий электропередачи и ввести 79 МВА мощности.

С Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) администрация Псковской области заключила соглашение о взаимодействии. Оно направлено на развитие международных связей региона в научно-технической, образовательной, культурной и экономической сферах.

Предполагается, что имеющаяся у Россотрудничества широкая партнерская сеть за рубежом позволит продвигать туристический, культурный и экономический потенциал Псковской области. Первым опытом такой работы станут Ганзейские дни в Пскове.

Также 7 июня Михаил Ведерников подписал со своим архангельским коллегой Игорем Орловым трехлетний план мероприятий по развитию межрегионального сотрудничества.

В документе прописаны конкретные мероприятия по развитию торгово-экономических связей между Псковской и Архангельской областями, реализации совместных проектов в сфере культуры и туризма, агропромышленного комплекса, образования и молодежной политики, физической культуры и спорта, здравоохранения.

По словам двух губернаторов, между регионами немало точек соприкосновения. Достаточно сказать, что обе области являются участницами межрегионального туристского проекта «Серебряное ожерелье России».

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Ключевым событием второго дня Петербургского международного экономического форума стало пленарное заседание, на котором выступил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отдельно остановился на необходимости улучшения делового климата в России, обозначив главные задачи на ближайшую перспективу: дальнейшая либерализация законодательства, повышение прозрачности деловой среды и повышение уровня управления всех органов власти.

«В наступающей эпохе нам важно слышать друг друга, объединять усилия для решения общих задач. Россия готова к вызовам и переменам, приглашаем всех к широкому сотрудничеству», - резюмировал Владимир Путин.

В Псковской области это понимают как нельзя лучше. И итоги работы региональных властей и бизнеса на площадках того же ПМЭФ-2019 — яркое тому подтверждение. Год назад наша область уже совершила «большой скачок»: в Национальном инвестиционном рейтинге субъектов РФ, который оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса, она поднялась с 83-го на 36-е место. Сегодня работа над улучшением инвестиционного климата региона продолжается, и новые соглашения и договоренности, а главное — реализованные проекты — являются тому подтверждением.

Без готовности к сотрудничеству и совместной работе это попросту невозможно.