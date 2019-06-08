Серию картин о героях войны планирует снять в Псковской области «Ленфильм»

18:37, 08 июня 2019, ПАИ

Серию картин о героях войны планирует снять в Псковской области «Ленфильм». Об этом в интервью Псковскому агентству информации сообщил директор киностудии Эдуард Пичугин на Днях пушкинской поэзии и русской культуры, которые проходят 8 июня в Михайловском (Пушкинские Горы).

«Есть проект без срока давности. Я называю это открывать страницы истории, которые не были раньше экранизированы, и никто про них не знает и ли не рассказывал по ряду причин: цензура была или политика в советские времена существовала, при которой не всё можно было рассказать», - рассказал директор «Ленфильма».

Речь идёт, пояснил Эдуард Пичугин, о периоде Великой Отечественной войны, об оккупации. «Героические подвиги были на фронтах, и мы про них много знаем, а вот о героических подвигах в тылу, партизанском движении и вообще о том, как жители здесь выживали, мало говорится», - отметил он.

Директор киностудии подчеркнул, что в Псковской и Ленинградской областях множество деревень были сожжены, как известная всем Хатынь.

«Есть огромное количество подвигов и героев, о которых необходимо сейчас рассказывать», - заключил он.