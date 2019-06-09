Алексей Севастьянов вошел в состав Совета Ассоциации Профессиональной футбольной Лиги
Депутат Псковского областного Собрания, президент Федерации футбола Псковской области, президент футбольного клуба «Псков-747» Алексей Севастьянов вошел в состав Совета Ассоциации Профессиональной футбольной Лиги. Об этом Псковскому агентству информации сообщил сам Алексей Севастьянов.
Собрание членов ПФЛ прошло в Москве. По словам Алексея Севастьянова, вхождение его в состав Совета — это результат той работы, которую ведет Федерация футбола Псковской области.
«Мы показали в очередной раз очень высокий уровень и по занимающимся ребятам и по организацией футбола», - отметил президент Федерации футбола Псковской области.