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Общество

Алексей Севастьянов вошел в состав Совета Ассоциации Профессиональной футбольной Лиги

Депутат Псковского областного Собрания, президент Федерации футбола Псковской области, президент футбольного клуба «Псков-747» Алексей Севастьянов вошел в состав Совета Ассоциации Профессиональной футбольной Лиги. Об этом Псковскому агентству информации сообщил сам Алексей Севастьянов.

Собрание членов ПФЛ прошло в Москве. По словам Алексея Севастьянова, вхождение его в состав Совета — это результат той работы, которую ведет Федерация футбола Псковской области.

«Мы показали в очередной раз очень высокий уровень и по занимающимся ребятам и по организацией футбола», - отметил президент Федерации футбола Псковской области.

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